Цимко завоевала серебро чемпионата Европы U-23 по дзюдо
Украинка в финале уступила шведке Ингрид Нильссон
около 1 часа назад
Фото: Европейский Союз Дзюдо
Украинская дзюдоистка Ольга Цимко завоевала серебряную медаль на чемпионате Европы U-23 по дзюдо, который проходит в Кишиневе (Молдова).
В весовой категории до 70 кг Цимко дошла до финала, где уступила шведке Ингрид Нильссон (ваза-ари) и стала вице-чемпионкой Европы.
Это первая медаль на турнире для сборной Украины.
Балевский стал бронзовым призером на этапе Гран-при в Лиме.
Поделиться