Денис Седашов

Украинский дзюдоист Евгений Балевский, который завоевал бронзовую медаль на турнире Lima Grand Prix в Перу, поделился впечатлениями от соревнований. Слова приводит пресс-служба ФДУ.

По словам спортсмена, несмотря на отсутствие времени на акклиматизацию, он чувствовал себя хорошо:

Мы прилетели почти перед самыми стартами. Единственное, что когда начинали бороться, хотелось спать, потому что дома уже был вечер. Но быстро адаптировался к условиям. Евгений Балевский

Балевский подробно рассказал о своих поединках:

Первого соперника победил по шидо — выбрал правильную стратегию, и она сработала. Далее был азербайджанец, с которым я уже встречался на Гранд Слэме в Баку, тогда проиграл. В этот раз действовали по плану — и победили. С Крапалеком схватка шла хорошо, но допустил ошибку, которая стоила победы. А в поединке с финном знал, как действовать, потому что мы часто тренировались вместе. Главное было правильно настроиться — и я выиграл. Евгений Балевский

Подводя итоги, бронзовый призер отметил, что это выступление стало для него важным опытом:

Было приятно поехать, испытать себя и почувствовать уровень борьбы. Хочется продолжать показывать высокие результаты. Евгений Балевский

