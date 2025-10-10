Назван состав сборной Украины на этап Мировой серии по дзюдо в Перу
Сине-желтых представят пять спортсменов
около 2 часов назад
Фото: ФДУ
Назван состав национальной сборной Украины, которая примет участие в престижном этапе Мировой серии по дзюдо Lima Grand Prix 2025. Соревнования пройдут с 11 по 13 октября в столице Перу — Лиме.
Украину будут представлять:
60 кг — Дильшот Халматов
66 кг — Никита Голобородько
81 кг — Михаил Свидрак
100 кг — Антон Савицкий
+100 кг — Евгений Балевский
В турнире примут участие почти 300 спортсменов из 48 стран мира.
Украинские дзюдоисты завоевали четыре медали в Испании.