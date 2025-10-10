Денис Седашов

Назван состав национальной сборной Украины, которая примет участие в престижном этапе Мировой серии по дзюдо Lima Grand Prix 2025. Соревнования пройдут с 11 по 13 октября в столице Перу — Лиме.

Украину будут представлять:

60 кг — Дильшот Халматов

66 кг — Никита Голобородько

81 кг — Михаил Свидрак

100 кг — Антон Савицкий

+100 кг — Евгений Балевский

В турнире примут участие почти 300 спортсменов из 48 стран мира.

