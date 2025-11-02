Денис Седашов

Сборная Украины по дзюдо завоевала бронзовую медаль смешанного командного турнира чемпионата Европы U23, который проходит в Кишиневе (Молдова).

Украинская команда в четвертьфинале победила сборную Венгрии со счетом 4:3, в полуфинале уступила Франции — 1:4, а в поединке за бронзу уверенно победила Португалию — 4:1.

За Украину в решающем матче выступали Сергей Сокирко (-90 кг), Николай Грыбык (+90 кг), Саид-Магомед Халидов (-73 кг), Инна Шинкаренко (-57 кг), Анна Олийнык-Корнийко (-70 кг) и Анна Казакова (+70 кг).

Цимко завоевала серебро чемпионата Европы U-23 по дзюдо.