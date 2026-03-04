Владимир Кириченко

С 6 по 8 марта в австрийском Линце пройдет этап Мировой серии Гран-при по дзюдо. Об этом сообщает официальный сайт IJF.

В соревнованиях примут участие 15 украинцев: Дильшот Халматов, Артем Лесюк (оба — весовая категория до 60 кг), Вадим Чернов (до 66 кг), Саид-Магомед Халидов (до 73 кг), Михаил Свидрак, Владислав Колобов (оба — до 81 кг), Антон Савицкий, Алексей Ершов (оба — до 100 кг), Евгений Балевский, Яков Хаммо (свыше 100 кг), Анастасия Антипина, Ольга Цимко (обе — до 70 кг), Юлия Курченко, Анна Казакова (обе — до 78 кг) и Руслана Булавина (свыше 78 кг).

На престижный международный турнир заявились 509 спортсменов из 62 стран.

Напомним, Савицкий стал серебряным призером Grand Slam в Париже.