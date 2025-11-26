Владимир Кириченко

На войне против России погиб кандидат в мастера спорта Украины по дзюдо Андрей Сиробаба.

Ему было 23 года.

Воин погиб возле села Грековка Сватовского района Луганской области в результате сброса вражеского дрона 29 октября 2025 года. За два дня до гибели Андрей получил ранение, но остался на позиции.

Андрей был многократным победителем областных и всеукраинских соревнований по дзюдо.

В июне 2025 года спортсмен добровольно вступил в ряды Вооруженных сил Украины. Служил пулеметчиком в составе Третьей отдельной штурмовой бригады.

Напомним, украинец Алексей Ершов стал серебряным призером Гран-при Загреба.