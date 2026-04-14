Сборная Украины по каратэ завоевала три награды на этапе Премьер-лиги в Китае.
В шаге от золотой медали остановилась Селеменева
около 2 часов назад
С 10 по 12 апреля в китайском городе Лэшань прошел третий этап Премьер Лиги Karate 1 WKF. Об этом сообщает пресс-служба УФК.
Украинские каратисты завоевали 3 награды в 6 медальных финалах: 1 серебряную и 2 бронзовых.
Элина Селеменёва завоевала серебро в весе до 68 кг, проиграв в финале нейтральной спортсменке с российским паспортом Александре Мешковой (2:3).
Ризван Талибов в категории 84+ кг в бронзовом финале победил Диаса Анарбекова из Казахстана (10:9).
Дарья Булай выиграла бронзу в весе 68+ кг, разгромив в поединке за 3-е место немку Селину Штамер (8:0). Это первая медаль Премьер лиги в карьере Булай.
Также свои поединки за бронзу проиграли Андрей Заплитный (до 75 кг), Олег Пащенко (до 75 кг) и Валерий Чоботарь (до 84 кг).
Отметим, сборную Украины на этапе в Лэшане представляли 12 спортсменов.
Напомним, украинские каратисты отказались от фото с россиянином на турнире в ОАЭ.
