Владимир Кириченко

С 10 по 12 апреля в китайском городе Лэшань прошел третий этап Премьер Лиги Karate 1 WKF. Об этом сообщает пресс-служба УФК.

Украинские каратисты завоевали 3 награды в 6 медальных финалах: 1 серебряную и 2 бронзовых.

Элина Селеменёва завоевала серебро в весе до 68 кг, проиграв в финале нейтральной спортсменке с российским паспортом Александре Мешковой (2:3).

Ризван Талибов в категории 84+ кг в бронзовом финале победил Диаса Анарбекова из Казахстана (10:9).

Дарья Булай выиграла бронзу в весе 68+ кг, разгромив в поединке за 3-е место немку Селину Штамер (8:0). Это первая медаль Премьер лиги в карьере Булай.

Также свои поединки за бронзу проиграли Андрей Заплитный (до 75 кг), Олег Пащенко (до 75 кг) и Валерий Чоботарь (до 84 кг).

Отметим, сборную Украины на этапе в Лэшане представляли 12 спортсменов.

