Денис Седашов

Украинский снайпер команды BC.Game Александр s1mple Костылев раскрыл детали своих финансовых условий. Игрок подтвердил, что во время переговоров выдвинул запрос на сумму, которая превышает стандартные выплаты большинства топ-киберспортсменов мира.

По словам Костылева, на сегодня ежемесячная зарплата в 120 тысяч долларов стала привычной для многих участников тир-1 сцены, поэтому он настоял на более высоком окладе.

120 тысяч долларов — это слишком мало, такая зарплата уже у половины игроков тир-1 сцены. Я попросил немного больше. Александр s1mple Костылев

По информации издания Players, месячный доход s1mple в BC.Game составляет 130 тысяч долларов.

NAVI стали чемпионами ESL Pro League Season 23.