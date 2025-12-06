Мандзий завоевал бронзу на этапе Кубка Наций в Германии
Триумфатором соревнований стал Дэвид Несслер
около 1 часа назад
Украинец Андрей Мандзий завоевал бронзовую медаль на этапе Кубка Наций по санному спорту, который состоялся в немецком Винтерберге.
В мужском одиночном заезде Андрей Мандзий финишировал с временем 51.646 секунды, отстав от победителя Дэвида Несслера всего на 0.244 секунды. Серебро завоевал румынский саночник Валентин Крету.
FIL допустила шестерых российских атлетов под нейтральным флагом к отбору на Олимпиаду-2026.
