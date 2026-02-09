Саночник сборной Украины Андрей Мандзий в интервью Суспільне Спорт высказался о выступлении на Олимпиаде-2026, где украинец установил национальный рекорд на ОИ:

Был один хороший заезд и четыре неплохих на соревнованиях – хороших, я бы сказал. И тяжело, потому что не было стабильности на тренировках, а выходить на старт с таким бэкграундом, когда у тебя нет хороших заездов – очень тяжело.

Эмоции незабываемые. Очень тяжело, особенно тяжелым был первый и четвертый заезд. Я не думал, что четвертый заезд будет настолько тяжелым морально. Было немного давления, но, слава Богу, все пережил и неплохо проехал.

Эмоции всегда вау, лучшие. Олимпиада – она ни с чем не сравнима. Для меня это не просто очередные соревнования. Это основные соревнования в жизни каждого спортсмена. И к ним нужно подходить максимально собранным, с хорошим настроением, натренированным максимально и показывать хороший результат.