Украинские саночники завоевали серебро и бронзу чемпионата Европы U23
Словацкие спортсмены завоевали золотую медаль
около 1 часа назад
Фото: FIL
Украинские саночники завоевали две медали чемпионата Европы среди спортсменов до 23 лет в немецком Оберхофе.
В соревнованиях двухместных мужских саней серебро завоевали Даниил Марциновский и Богдан Бабура, а бронзу — Максим Панчук и Андрей Муц. Победу одержали словацкие спортсмены Кристиан Босман и Бруно Мик.
