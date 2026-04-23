Амосов вошел в топ-15 рейтинга UFC в полусреднем дивизионе
В начале мая украинец проведет свой второй бой в лиге
9 минут назад
UFC обновила рейтинг лучших бойцов полусреднего дивизиона лиги.
В топ-15 вошел украинский боец Ярослав Амосов (29-1).
Рейтинг покинул американец Колби Ковингтон.
Рейтинг UFC в полусреднем весе:
Чемпион – Ислам Махачев
1. Джек Делла Маддалена
2. Иэн Мачадо Гарри
3. Майкл Моралес
4. Белал Мухаммад
5. Карлос Пратес
6. Шон Брэди
7. Камару Усман
8. Леон Эдвардс
9. Хоакин Бакли
10. Габриэль Бонфим
11. Майк Мелотт
12. Майкл Пэйдж
13. Урош Медич
14. Даниэль Родригес
15. Ярослав Амосов
Напомним, 9 мая на турнире UFC 328 Амосов проведет бой против испанца Хоэля Альвареса.
