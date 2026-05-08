Стало известно, где в Украине можно будет бесплатно посмотреть бои Амосова и Богачука
Первым в октагон выйдет бывший чемпион Bellator
около 2 часов назад
Ярослав Амосов / Фото - ВВС
Платформа Setanta Sports бесплатно будет транслировать поединки украинского бойца UFC Ярослава Амосова (29-1) и боксера среднего дивизиона Сергея Богачука (27-3, 24 KO).
Обе трансляции будут доступны на OTT-платформе Setanta Sports.
Трансляция боя Амосова на шоу UFC 328 против испанца Хоэля Альвареса (23-3) пройдет 10 мая.
11 мая на платформе будет доступна трансляция турнира Zuffa Boxing 6, где в главном бою вечера Богачук проведет бой с Шейном Мозли-младшим.
Напомним, Амосов вошел в топ-15 рейтинга UFC в полусреднем дивизионе.
Смотрите топовый футбол на MEGOGO. XSPORT – код предоставляет скидку -35% на приобретение 3 месяцев подписки Оптимальная. Срок действия до 31.05