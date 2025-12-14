Владимир Кириченко

Украинский боец полусреднего дивизиона Ярослав Амосов (29-1) после дебюта в UFC ответил на вопросы о войне в родной стране.

Часто мы слышим, как бойцы говорят, что они готовы умереть, что они собираются драться до смерти. Но вы фактически защищали свою страну на настоящей войне. Насколько это влияет на вас, когда дело доходит до боя, и на то, что вы готовы отдать в октагоне?

«Во-первых, когда мне тяжело, я каждый раз думаю о том, как тяжело мне было, когда я был на войне. И когда люди могут сказать что-то вроде: «Следующий бой будет похож на войну», или: «Я иду завтра на войну». Люди, если вы не знаете, что такое война, то замолчите. Вы не можете об этом говорить, потому что война — это не октагон, это не бой. Это другая жизнь. Это не тяжёлые тренировки, не сброс веса. Ты можешь умереть в любую секунду, и твой друг может умереть — это другое. Моя страна уже четыре года это ощущает».

Чувствуете ли вы, что, когда вы имеете возможность драться и представлять свою страну, люди могут получить радость в эти тяжёлые моменты? И когда вы дерётесь, чувствуете ли вы, что делаете это с мыслью о них, чтобы помочь поднять их дух?

«Да. Если я дарю немного хорошего настроения военным, то я счастлив, потому что знаю, что моя страна теперь постоянно думает о проблемах. Если я даю что-то позитивное для своей страны — я счастлив».

И я знаю, что теперь, когда вы в UFC, вы хотите сосредоточиться на своей карьере. Вы хотите сосредоточиться на получении боёв и улучшении рейтинга. Есть ли планы вернуться и посетить Украину, чтобы, возможно, поднять моральный дух людей и военных?

«Да, конечно. На завтра у меня есть билеты домой. Но я не могу лететь в Украину напрямую. Я лечу в Польшу и еду в свою страну. Потому что год я был в Америке и очень скучаю по своей стране, по своей семье, моим детям, которые иногда прилетают в Америку, но не на целый год. Я очень скучаю по своим детям. Я хочу увидеть свою дочь, своего сына. Это моя мечта сейчас».

Напомним, на турнире UFC on ESPN 73 Ярослав победил американца Нила Магни.