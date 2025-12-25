На YouTube-канале украинского бойца полусреднего дивизиона UFC Ярослава Амосова (29-1) вышел влог из его недели боя против американца Нила Магни (31-14).

В нем Ярослав рассказал о том, как бойцы сгоняют вес.

«В принципе, у каждого свой подход. Кто-то водой заливается, кто-то диетой. Да и у каждого разный вес. Кому-то надо сбросить 7 кг, кому-то 15 кг. Мне надо сбросить где-то 13-15 кг. Просто садимся на диету, Катерина прописывает диету, и мы вот так понемногу, понемногу, каждую неделю, каждый день уменьшаем вес.

Но еды достаточно. И даже сейчас, честно говоря, я бы уменьшил еду. А она говорит: «Не надо уменьшать». То есть спортсмены наоборот всегда хотят больше есть, а их врачи говорят: «Нет-нет, надо уменьшать потребление пищи». А у нас наоборот получается, что я готов чуть сократить, а она говорит, что все идет нормально.

Сейчас будем смотреть. Остались последние дни, посмотрим, что будет с весом, посмотрим, как будет уходить. Вижу по себе, что воды много. Тем более, вчера был последний день, когда я выпил 8 литров за день. Сегодня уже будет 6».