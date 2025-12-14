Амосов не стал отвечать на вопросы на русском языке после победы над Магни
Крепкая позиция звезды мирового ММА
около 2 часов назад
Ярослав Амосов / Фото - X
Украинский боец полусреднего дивизиона Ярослав Амосов (29-1) дебютировал в UFC победой над американцем Нилом Магни (31-14).
Во время пресс-конференции его дважды спрашивали на русском языке. Эти вопросы переводились на английский, после чего Ярослав отвечал также на английском.
Напомним, Амосов в своем дебютном поединке в лиге победил Магни удушающим приемом в первом раунде.
