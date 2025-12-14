Владимир Кириченко

Украинский боец полусреднего дивизиона Ярослав Амосов (29-1) дебютировал в UFC победой над американцем Нилом Магни (31-14).

Во время пресс-конференции его дважды спрашивали на русском языке. Эти вопросы переводились на английский, после чего Ярослав отвечал также на английском.

Напомним, Амосов в своем дебютном поединке в лиге победил Магни удушающим приемом в первом раунде.