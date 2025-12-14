Денис Седашов

Бывший чемпион UFC в найлегчайшей весовой категории Мераб Двалишвили (21-5) в соцсети Х поздравил украинского бойца Ярослава Амосова (29-1) после его дебютного боя в UFC, который состоялся 14 декабря.

Амосов в своем первом бою для промоушена одержал победу удушающим приемом над американским ветераном смешанных единоборств Нилом Магни (31-14).

Поздравляю, Ярослав, отличная победа! Верю, что вскоре ты станешь чемпионом UFC. Мераб Двалишвили

Амосов не стал отвечать на вопросы на русском языке после победы над Магни.