Владимир Кириченко

Обладатель титула UFC в полусреднем весе россиянин Ислам Махачев (29-1) поделился мыслями об украинском бойце этого дивизиона Ярославе Амосове (30-1).

Дастин Порье выразил мнение, что самым сложным соперником для тебя в полусреднем весе станет не Пратес, не Моралес, не Шавкат, а Ярослав Амосов. Что ты скажешь?

«Нет, я не думаю, что он опасный соперник. Я уже видел его бой, когда человек остановил его борьбу. Что произошло? Я вообще не считаю его для себя опасным.

Я считаю одним из самых опасных и серьезных оппонентов – это мой последний бой с Иэном Герри. И я думаю, что он станет чемпионом после того, как я уйду».

Махачев в августе обновил рекорд UFC по количеству побед подряд, победив Иэна Мачадо Герри единогласным решением судей.

Амосов в мае выиграл у Хоэля Альвареса на UFC 328 в Ньюарке. Для Ярослава это была вторая подряд победа с момента его дебюта в UFC.

Ранее Хорхе Масвидаль объяснил, почему украинец способен победить чемпиона UFC.