Беленюк — о бое с Газоли: «Этому дедушке потребуется скорая помощь немедленно»
Бой состоится 11 июля
около 1 часа назад
Олимпийский чемпион и народный депутат Украины Жан Беленюк в Instagram отреагировал на заявление своего будущего соперника, 52-летнего израильтянина Хаима Гозали (15-6).
Беленюк прокомментировал возраст и шансы оппонента:
Надеюсь, скорая помощь будет неподалеку от октагона, потому что этому дедушке она понадобится немедленно.
Хаим Гозали — ветеран смешанных единоборств, известный по выступлениям в промоушене Bellator.
Бой по правилам ММА запланирован на 11 июля в киевском Дворце спорта.
