Денис Седашов

Британский промоутер Эдди Хирн, который сотрудничает с чемпионом UFC в тяжелом весе Томом Аспиналлом, на YouTube-канале The Ariel Helwani Show рассказал о финансовых успехах бойца и его коммерческой ценности за пределами смешанных единоборств.

Функционер отметил, что популярность бойца работает и на пользу самому промоушену, поскольку потенциальный поединок Аспиналла против Сирила Гана является одним из самых масштабных для организации.

Сейчас Том зарабатывает на рекламе больше денег вне октагона UFC, чем внутри него. Он уже привлёк семизначные суммы с точки зрения коммерческой ценности — соглашение с DAZN, его соглашение с Cloudbet, ещё одно, которое будет буквально объявлено сегодня, медиа-выступления, его подкаст. Его социальные и цифровые показатели по подкасту — они показывают огромные цифры. Но сейчас, среди всей этой суеты и шума, у вас есть парень, который является одним из самых обсуждаемых в составе UFC — Том Аспиналл. Факт. Так что да, важно, чтобы мы продвигали, но также то, что мы делаем и в UFC, ведь у них громкий бой на носу: Сириль Ган против Тома Аспиналла, один из самых больших поединков, которые можно организовать в UFC. И Том Аспиналл сейчас является одной из самых больших звезд UFC. Мы, на самом деле, приносим огромную ценность не только для Тома, но и для UFC, потому что у них на руках монстр-бой, если он состоится. Эдди Хирн

«Это просто потрясающе»: Ибрагимович оценил турнир UFC в Вашингтоне.