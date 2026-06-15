«Это просто потрясающе»: Ибрагимович оценил турнир UFC в Вашингтоне
Швед отметил высокий уровень организации спортивного шоу
около 17 часов назадПодписаться в
Бывший нападающий сборной Швеции Златан Ибрагимович поделился впечатлениями от посещения турнира UFC White House-Freedom 250, который состоялся 15 июня в Вашингтоне (США). Слова приводит пресс-служба UFC.
Экс-футболист положительно оценил организацию и атмосферу бойцовского вечера.
Чувствую себя потрясающе. Я имею в виду, что такого никак не ожидал, это просто ошеломляюще.
В главном поединке турнира UFC White House-Freedom 250 встретились испанец грузинского происхождения Илья Топурия и американец Джастин Гетжи. В бою за звание абсолютного чемпиона UFC в лёгком весе (до 70 кг) победу техническим нокаутом одержал Гетжи.
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