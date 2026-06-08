«Это было бы круто на 100%»: президент UFC раскрыл сорванный супербой Аспиналл — Перейра
Специалист подтвердил, что Алекс должен был подняться в весовой категории ради встречи с Томом
около 1 часа назадПодписаться в
Президент UFC Дейна Вайт в интервью TNT Sports сообщил, что организация планировала грандиозный поединок в тяжелом весе для турнира UFC White House — Freedom 250. По словам главы промоушена, действующий чемпион дивизиона англичанин Том Аспиналл должен был защищать свой титул в бою против звездного бразильца Алекса Перейры.
Однако травма британского бойца помешала реализации этих планов.
Это был бы отличный бой. Очевидно, что это много значило бы для тяжелого веса. Если бы Том был в форме, увидели бы мы бой Аспиналл — Перейра? 100%. Это было бы круто, но есть вещи, на которые приходится обращать внимание. Когда ты занимаешься матчмейкингом поединков, ты учитываешь время и другие факторы, такие как жизнь и здоровье каждого бойца. Если бы Аспиналл не был травмирован, соперником Перейры был бы Том.
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