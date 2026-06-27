Донченко эффектным нокаутом победил Бергена на UFC Fight Night 280
Украинец завершил бой во втором раунде
около 1 часа назадПодписаться в
Украинский боец полусреднего веса Данило Донченко (14-2) одержал досрочную победу на турнире UFC Fight Night 280, который прошел в Баку. 24-летний украинец нанёс поражение шведу Теодору Бергену (8-4).
Поединок завершился во втором раунде. Донченко попал в соперника мощным хайкиком, после чего провёл серию точных добиваний.
Для украинского бойца этот поединок стал третьим под эгидой сильнейшего промоушена мира.
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