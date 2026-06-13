Денис Седашов

Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе и народный депутат Украины Жан Беленюк объявил о переходе в смешанные единоборства. Спортсмен готовится к своему первому поединку по правилам ММА. Слова приводит Укринформ.

По словам Беленюка, он давно хотел попробовать свои силы в этом виде спорта, а затем получил официальное предложение от организации Arena Championship.

У меня давно было желание попробовать себя в смешанных единоборствах. Вдруг мне сделали такое предложение из ММА-промоушена Arena Championship. То есть, всё совпало. Но тот вид, которому я отдал много лет, значительно отличается от правил ММА. Поэтому каждый день тренируюсь с опытными наставниками по разным направлениям. Отрабатываю ударную технику, элементы, которые есть, например, в боевом самбо, других видах борьбы. Сделаю всё, чтобы к моему дебюту, как бойца смешанных видов, подойти в лучшей форме. Жан Беленюк

Беленюк проведет бой против Хаима Гозали 11 июля.