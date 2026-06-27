Онофрийчук завоевала серебро в многоборье на Кубке мирового вызова в Румынии
Золотую медаль завоевала Дарья Варфоломеев
около 2 часов назадПодписаться в
Фото: Kateryna Tytarenko
Украинская гимнастка Таисия Онофрийчук выиграла серебряную награду в индивидуальном многоборье на этапе Кубка мирового вызова по художественной гимнастике, который проходит в Румынии.
Спортсменка заняла второе место итогового протокола с результатом 112.000 баллов. Победительницей соревнований стала представительница Германии Дарья Варфоломеев, а бронзовую медаль завоевала Тахмина Икромова из Узбекистана.
Кубок мирового вызова-2026 по художественной гимнастике
1. Дарья Варфоломеев (Германия) – 116.950 баллов
2. Таисия Онофрийчук (Украина) – 112.000
3. Тахмина Икромова (Узбекистан) – 111.450
Россия из-за запрета национальной символики отказалась от участия в Кубке мирового вызова.