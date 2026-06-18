Денис Седашов

Илия Топурия, Алекс Перейра и Дастин Гейджи получили шестимесячные медицинские запреты на выступления. Такое решение было принято по итогам их поединков на турнире Freedom 250. Об этом сообщает издание MMA Junkie.

Топурия, который уступил Гейджи техническим нокаутом, отстранен на 180 дней и нуждается в разрешении челюстно-лицевых хирургов для возвращения в октагон. Аналогичный срок получил и сам Гейджи из-за необходимости обследования правого запястья и левого колена.

Экс-чемпион Алекс Перейра также отстранен на полгода после поражения нокаутом от Сирила Гана — бразильцу назначена компьютерная томография лицевой области. В то время как Ган избежал травм и получил лишь обязательные 8 дней отдыха.

«Это просто потрясающе»: Ибрагимович оценил турнир UFC в Вашингтоне.