Донченко проведет следующий бой на турнире UFC в Баку
Соперником украинца станет 34-летний представитель Швеции Андреас Густафссон
39 минут назад
Украинский боец Данило Донченко (13-2) узнал дату и имя следующего соперника в рамках UFC. 24-летний перспективный боец вернется в октагон 27 июня на турнире UFC Fight Night 280, который примет Баку (Азербайджан).
Оппонентом украинца станет опытный 34-летний представитель Швеции Андреас Густафссон (12-3).
Для Донченко это будет второй выступление в 2026 году. Свой предыдущий бой он провел в феврале на UFC Fight Night 266.
