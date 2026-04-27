Денис Седашов

Украинский боец Данило Донченко (13-2) узнал дату и имя следующего соперника в рамках UFC. 24-летний перспективный боец вернется в октагон 27 июня на турнире UFC Fight Night 280, который примет Баку (Азербайджан).

Оппонентом украинца станет опытный 34-летний представитель Швеции Андреас Густафссон (12-3).

Для Донченко это будет второй выступление в 2026 году. Свой предыдущий бой он провел в феврале на UFC Fight Night 266.

