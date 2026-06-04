Денис Седашов

Действующий чемпион UFC в тяжелом весе Том Аспиналл заявил, что никогда не сможет победить украинского абсолютного чемпиона мира Александра Усика (25-0, 16 KO) по правилам бокса. Слова приводит Bloody Elbow.

33-летний британский боец смешанных единоборств откровенно признал колоссальную разницу в классе с украинцем и заверил, что реалистично оценивает свои шансы против лидера мирового бокса.

Многие бойцы ММА, очевидно, нечасто спаррингуют с профессиональными боксерами. Я, например, много тренировался, бывал в боксерских залах и спарринговал со многими боксерами. Да, и послушайте: я не смогу победить боксера в боксерском поединке. Это невозможно. Я могу победить кого-то, понимаете, о чем я, на определенном уровне. Но я не собираюсь ввязываться в бой с Александром Усиком, Тайсоном Фьюри или Энтони Джошуа — это просто невозможно [чтобы я мог победить кого-то из них].

Том Аспинал



Неожиданный поворот. Усик готов войти в тренировочный лагерь своего бывшего соперника.