Владимир Кириченко

Украинский боец полусреднего дивизиона UFC Ярослав Амосов (30-1) для YouTube-канала Fight Zona поделился мыслями о том, кто может стать его следующим соперником.

После победы ты вызвал победителя пары Бакли — Брейди. Если даже тебе дадут не кого-то из этой пары, то кого бы ты хотел получить в соперники?

«Без разницы. Любого, кто выше в рейтинге. Нет такого, чтобы я начинал кого-то специально выбирать. Напротив, мне кажется, что это всегда хуже. Дают соперника — дерешься, и все.

Главное — выступать, драться. А искать себе... Есть спортсмены, которые начинают подбирать удобных соперников. Но какая разница, пройдешь ты кого-то или нет? Тебе все равно потом придется встречаться с лучшими. Там каждый лучше другого.

Поэтому, если есть амбиции и цели, надо драться с теми, кого дают, а не пытаться кого-то выбирать.

Я вспомнил именно их не потому, что они мне нравятся или не нравятся. Просто надо о чем-то говорить, надо о чем-то разговаривать. Они стоят выше меня в рейтинге, поэтому в этом был определенный смысл.

Они дерутся в тот же день, на том же турнире, в той же весовой категории, через несколько поединков после меня. Поэтому я и подумал: давайте просто сведем нас».

Напомним, в ночь на 10 мая Амосов одержал победу над Хоэлем Альваресом на шоу UFC 328 в Ньюарке.