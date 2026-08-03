Денис Седашов

Известный блогер и соучредитель промоутерской компании MVP Джейк Пол заявил о намерении провести бой по правилам смешанных единоборств (ММА) уже в этом году.

Американец рассказал о восстановлении после травмы челюсти и резко высказался о борцовских навыках большинства современных представителей ММА:

В ближайшие несколько месяцев я буду готов спарринговать. Челюсть заживает, надеюсь вернуться в этом году и заняться ММА. У меня есть опыт в борьбе — первый дивизион. Когда я вижу, как дерутся бойцы ММА, мне становится стыдно. Они бы не продержались и минуты в первом школьном дивизионе Огайо. Джейк Пол

Jake Paul when asked if he's already able to fight again:



"Not currently, but in the next couple of months, I'll be clear for sparring.



So the jaw is still healing, but I'll hopefully get back in there later this year.



And then wanting to do MMA.



I have a wrestling… — Mario Nawfal (@MarioNawfal) August 3, 2026

Напомним, ранее промоутерская компания Пола MVP приобрела лигу PFL, а сам блогер неоднократно заявлял о желании провести поединок в клетке против экс-бойца UFC Нейта Диаса.

Джейк Пол анонсировал возвращение на ринг после травмы в бою с Джошуа.