Джейк Пол — о переходе в ММА: «Когда вижу, как дерутся бойцы, мне становится стыдно»
Известный блогер и боксер объявил о планах дебютировать в смешанных единоборствах
Известный блогер и соучредитель промоутерской компании MVP Джейк Пол заявил о намерении провести бой по правилам смешанных единоборств (ММА) уже в этом году.
Американец рассказал о восстановлении после травмы челюсти и резко высказался о борцовских навыках большинства современных представителей ММА:
В ближайшие несколько месяцев я буду готов спарринговать. Челюсть заживает, надеюсь вернуться в этом году и заняться ММА. У меня есть опыт в борьбе — первый дивизион. Когда я вижу, как дерутся бойцы ММА, мне становится стыдно. Они бы не продержались и минуты в первом школьном дивизионе Огайо.
Напомним, ранее промоутерская компания Пола MVP приобрела лигу PFL, а сам блогер неоднократно заявлял о желании провести поединок в клетке против экс-бойца UFC Нейта Диаса.
Джейк Пол анонсировал возвращение на ринг после травмы в бою с Джошуа.
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