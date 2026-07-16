Денис Седашов

Популярный боксер и видеоблогер Джейк Пол (12-2, 7 KO) заявил о намерении продолжить спортивную карьеру и вернуться к боям после восстановления от травмы.

Американец рассказал, что сейчас его команда выбирает следующего соперника и определяет дату поединка. Кроме того, Пол упомянул свой бой против легендарного Майка Тайсона и травму, которую он получил в противостоянии с Энтони Джошуа (29-4, 26 KO). Слова приводит Bloody Elbow.

Я точно продолжу драться. Сейчас мы ведем переговоры с несколькими потенциальными соперниками и просто определяемся, когда именно вернемся на ринг. Вся моя жизнь — это как лихорадочный сон. Когда я дрался с Майком Тайсоном, я посмотрел через ринг и подумал: «Я сейчас не сплю? Это действительно происходит? Это просто безумие. В ближайшие несколько недель я официально получу разрешение вернуться к спаррингам, так что мы снова возьмемся за дело и продолжим драться. Возможно, даже попробую себя в ММА. Джейк Пол

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