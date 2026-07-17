Владимир Кириченко

Бывший чемпион UFC в тяжелом весе американец Джон Джонс для The Ring рассказал, что его не интересует поединок по правилам бокса против экс-абсолютного чемпиона мира украинца Александра Усика (25-0, 16 КО).

Ты был бы заинтересован в боксерском поединке с Александром Усиком, если бы тебе его предложили?

«Нет. Совсем нет. Это Усик, чувак. Он один из величайших боксеров всех времен в тяжелом весе. Я также знаю, что он занимается борьбой. Борьба была важной частью его тренировок в течение многих лет. Вероятно, именно поэтому он так доминирует в клинче.

Если бы он захотел проверить весь свой арсенал боевых навыков, я бы ему помог. Но ограничивать себя, используя только руки, – это не моя стихия. Так что из всех тяжеловесов я вижу в Усике наибольший потенциал, и он способен составить конкуренцию. Но я не боксер и не считаю Усика универсальным бойцом. Думаю, весь мир знает, что произошло бы, если бы нас заперли в одной комнате. И на этом я остановлюсь».

Понял. Значит, бой по правилам ММА вас, безусловно, заинтересовал бы, но от боксерского поединка вы бы отказались?

«Я откажусь, да. Я уважаю его в ринге, и он должен уважать меня в октагоне».

Ранее директор команды Усика Сергей Лапин говорил, что Александр рассматривает бои против Деонтея Уайлдера и Джонса.