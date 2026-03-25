Нганну: «Я был разочарован решением Верховена сражаться с Усиком»
Экс-чемпион UFC рассказал, почему его огорчило решение Рико принять вызов украинского чемпиона
около 2 часов назад
Бывший чемпион UFC в тяжелом весе Франсис Нганну прокомментировал организацию боксерского поединка между легендой кикбоксинга Рико Верхувеном и обладателем титулов WBA, WBC и IBF Александром Усиком (24-0, 15 КО). Камерунец признался, что планировал провести бой с нидерландцем сам.
Я был в восторге от идеи боя с Рико. И когда услышал, что он подписал контракт на бой с Усиком, был немного разочарован, честно говоря. Знаю, что ещё с декабря, а может и раньше, у него была устная договорённость выйти на ринг по правилам бокса против кого-то вроде Усика или Эй Джея.
