Денис Седашов

Бывший объединенный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик (25-0, 16 КО) рассматривает возможность проведения своего финального поединка в профессиональной карьере против звезды ММА, экс-чемпиона UFC Джона Джонса. Об этом американскому инсайдеру Майку Коппинджеру официально сообщил директор команды украинского чемпиона Сергей Лапин

По информации авторитетного издания The Ring, украинский боксер изучает несколько вариантов для своего прощального боя (last dance).

Кроме бывшего обладателя титула WBC Деонтея Уайлдера (45-4-1, 43 KO), в список потенциальных соперников вошел и Джонс, которого считают одним из величайших бойцов в истории смешанных единоборств.

«Будет зрелищный нокаут»: известный тренер объяснил, почему Усик должен встретиться с Уайлдером.