Временный чемпион мира по версии WBC в супертяжелом дивизионе немец Агит Кабайел (27-0, 19 КО) снова вызвал на бой обладателя титулов WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе украинца Александра Усика (25-0, 16 КО).

«Прошла неделя с тех пор, как WBC приказала провести этот бой. И до сих пор никаких новостей.

Дадим болельщикам то, чего они хотят, – или освободи пояс и позволь следующему поколению взять эстафету.

А до тех пор мы продолжим подгонять лошадей».