Кабель поставил Усику ультиматум по поводу очного поединка
Немец продолжает охоту на Александра
около 1 часа назадПодписаться в
Усик и Кабайел / Фото - Sky Sports
Временный чемпион мира по версии WBC в супертяжелом дивизионе немец Агит Кабайел (27-0, 19 КО) снова вызвал на бой обладателя титулов WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе украинца Александра Усика (25-0, 16 КО).
«Прошла неделя с тех пор, как WBC приказала провести этот бой. И до сих пор никаких новостей.
Дадим болельщикам то, чего они хотят, – или освободи пояс и позволь следующему поколению взять эстафету.
А до тех пор мы продолжим подгонять лошадей».
В видео, которое опубликовал Кабайел, боксер находится на ринге с лошадью под ремикс на фразу Усика «Don’t Push The Horses».
Напомним, промоутер Кабайела пригрозил Усику по поводу титула WBC.