Перейра не смог покорить третий дивизион UFC – на его пути стал Ган.
Для бразильца это был дебют в тяжелой весовой категории
около 7 часов назадПодписаться в
Гане и Перейра / Фото - Yahoo
Чемпион UFC в полутяжелом дивизионе бразилец Алекс Перейра (13-4) проиграл французу Сирилу Гану (14-2) в бою за вакантный пояс временного чемпиона UFC в тяжелом весе.
Ган победил техническим нокаутом во втором раунде.
Бой прошел на турнире UFC Freedom 250 в Белом доме в Вашингтоне, США.
Для Перейры это был дебют в тяжелом весе. Ган владел поясом временного чемпиона в 2021 году.
Чемпионом тяжелого дивизиона является британец Том Аспиналл.
Напомним, украинский боец UFC будет готовить Жана Беленюка к дебюту в ММА.
Поделиться