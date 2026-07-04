«Коля, фоллоу ми»: Беленюк предложил Тищенко провести бой
Возможно, вскоре мы увидим первое в истории депутатское дерби в ММА
около 3 часов назадПодписаться в
Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе и народный депутат Украины Жан Беленюк вызвал на поединок своего коллегу по Верховной Раде, мастера спорта по дзюдо Николу Тищенко.
Вызов борец опубликовал в формате видеообращения на своей странице в Instagram:
Друзья, посмотрел я, как в стойке двигается Николай Тищенко, и думаю, следующий бой провести именно с ним. Коля, фоллоу ми.
Напомним, 11 июля в рамках шоу от Arena Championship Жан Беленюк дебютирует в смешанных единоборствах (ММА).