Денис Седашов

Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе и народный депутат Украины Жан Беленюк вызвал на поединок своего коллегу по Верховной Раде, мастера спорта по дзюдо Николу Тищенко.

Вызов борец опубликовал в формате видеообращения на своей странице в Instagram:

Друзья, посмотрел я, как в стойке двигается Николай Тищенко, и думаю, следующий бой провести именно с ним. Коля, фоллоу ми. Жан Беленюк

Напомним, 11 июля в рамках шоу от Arena Championship Жан Беленюк дебютирует в смешанных единоборствах (ММА).