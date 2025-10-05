Дейна Уайт назвал лучшего бойца в истории легчайшего веса.
Президент UFC считает, что это Мераб Двалишвили
около 1 часа назад
Фото: Getty Images
Президент UFC Дэйна Уайт высоко оценил выступление грузинского бойца Мераба Двалишвили после его победы над Кори Сэндхейгеном в главном бою турнира UFC 320. Слова приводит YouTube-канал промоушена.
После этого поединка могу сказать одно — Двалишвили является лучшим бойцом в истории легчайшего веса. Кори — очень сильный соперник. Да, это был не самый яркий бой вечера, но Мераб полностью доминировал.
Двалишвили побил достижения Хабиба, Джонса, Холлоуэя и Джонсона в UFC.
