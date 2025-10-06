Макгрегор: «Соскучился по боям. Посмотрим, что будет дальше»
Ирландец в ожидании своего возвращения
около 2 часов назад
Фото: Getty Images
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор рассказал о своем спортивном будущем. Слова приводит MMAJunkie.
Есть люди, которые хотят, чтобы я дрался на голых кулаках. Я знаю, что UFC готовит для меня новый контракт или что-то подобное. Пока что не знаю, что будет дальше. Посмотрим. Я скучаю по единоборствам и с нетерпением жду, что принесет завтрашний день.
Напомним, последний раз ирландец выходил в октагон в июле 2021 года — тогда он получил травму ноги в поединке против Дастина Порье.
