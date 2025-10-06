Олег Шумейко

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор поразмышлял, что в его карьере пошло не так. Ирландца цитирует vringe.com:

Слушайте, это только на первый взгляд я недавно занимаюсь промоушеном в BKFC. Фактически я делал это уже давно. И сейчас я просто пытаюсь объяснить вам, почему так важно поддерживать бойцов. Потому что самое сложное в этом деле – это и сражаться, и заниматься промоцией. На раннем этапе карьеры никому вы не интересны. Это просто. Но дальше уже приходится заниматься рекламой. И когда вы занимаетесь и подготовкой к боям, и промоцией, то это реально очень изматывает. Не буду первым, кто признается, что это меня чуть ли не загнало в могилу. Хотя… Возможно, и загнало… Конор Макгрегор

Напомним, что Макгрегор заявил о уже подписанном контракте на бой в Белом доме и назвал свой желаемый гонорар.