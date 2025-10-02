Звездный боец UFC Конор Макгрегор высказался о подготовке к поединку на турнире UFC White House. Слова ирландца приводит fightnews.info:

У меня восемь месяцев до турнира в Белом доме. Это шестимесячная операция. Я рассматриваю это как шестимесячную операцию, чтобы подготовиться к этому бою. Сейчас я сосредоточен на этом. Я просто стремлюсь шаг за шагом готовиться к моему возвращению. Многое поставлено на карту, и я очень взволнован этой возможностью.

Я уже был в такой форме в своем последнем поединке. Я был в невероятных кондициях. Я был невероятно хорошо готов. Просто небольшая потеря концентрации привела к травме. Я хочу исправить это и показать, из какого теста сделан. Я стремлюсь вернуться, а дальше посмотрим, что ждёт меня в будущем.

Наверное, у меня будет период изоляции, когда мой телефон будет недоступен. Все люди, которые работают со мной, понимают, что это приближается. Как я сказал, это будет шестимесячная операция. У меня нет иллюзий относительно того, что ждёт меня во время подготовки. Мой телефон будет отключён, а работа – выполнена.