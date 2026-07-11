Денис Седашов

Президент UFC Дэйна Уайт в эфире UFC on Paramount+ поделился ожиданиями от возвращения в октагон бывшего чемпиона в двух весовых категориях Конора МакГрегора. Напомним, ирландская суперзвезда проведет поединок против Макса Холлоуэя.

Глава промоушена сравнил МакГрегора с легендами мирового спорта — Майклом Джорданом и Томом Брейди. Уайт подчеркнул, что длительный простой и смена весовой категории делают этот бой абсолютно непредсказуемым, а возможную победу ирландца — историческим событием.

Ты знаешь, этот парень — суперзвезда в спорте, как [Том] Брэди и [Майкл] Джордан и им подобные. Вы сидите здесь и не знаете, чего ожидать, ведь они дерутся в 170 фунтах — это меняет все. И эти пять лет отсутствия, а также все те вещи, через которые он прошел за это время — если Конор Макгрегор победит Макса Холлоуэя, это не хайп, это будет одним из величайших камбэков в истории спорта. Это факт, и людям это нравится. Дейна Уайт

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