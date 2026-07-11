Денис Седашов

Олимпийский чемпион по борьбе и народный депутат Украины Жан Беленюк триумфально начал свой путь в смешанных единоборствах. В главном событии шоу от промоушена Arena, которое состоялось в киевском Дворце спорта, украинец одержал победу над 53-летним израильтянином Хаимом Гозали.

Поединок проходил в весовой категории до 87 кг и завершился уже в первом раунде. Угол израильского бойца отказался от продолжения боя, сигнализируя о капитуляции.

Судьи зафиксировали победу украинца техническим нокаутом.

Видео из социальных сетей

Теперь профессиональный рекорд Жана Беленюка в ММА составляет 1-0, тогда как для Хаима Гозали это поражение стало седьмым в карьере (15-7).

Беленюк провел битву взглядов с 52-летним бойцом из Израиля перед боем в Киеве.