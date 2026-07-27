Денис Седашов

Генеральный директор UFC и один из руководителей промоушена Zuffa Boxing Дэйна Уайт поделился информацией о сроках восстановления звездного ирландца Конора Макгрегора.

По словам функционера, экс-чемпион в двух весовых категориях получил серьезную травму колена и будет вынужден пропустить длительный период.

— Мы видели, как Конор Макгрегор выполнял упражнения для ног на днях. Есть ли представление, что происходит с его коленом?

— У меня нет представления. Мы сегодня вечером говорили с ним по FaceTime у ринга. Конор Макгрегор выбыл на год.

Напомним, в июле Макгрегор потерпел поражение от Макса Холлоуэя техническим нокаутом уже в первом раунде.

«Для меня нет ничего невозможного»: Макгрегор рассказал о восстановлении после травмы и вере в Бога.