«Макгрегор выбыл на год»: Вайт раскрыл подробности травмы ирландца после поражения от Холлоуэя
Звездный ирландский боец пропустит целый год из-за травмы колена
около 2 часов назадПодписаться в
Генеральный директор UFC и один из руководителей промоушена Zuffa Boxing Дэйна Уайт поделился информацией о сроках восстановления звездного ирландца Конора Макгрегора.
По словам функционера, экс-чемпион в двух весовых категориях получил серьезную травму колена и будет вынужден пропустить длительный период.
— Мы видели, как Конор Макгрегор выполнял упражнения для ног на днях. Есть ли представление, что происходит с его коленом?
— У меня нет представления. Мы сегодня вечером говорили с ним по FaceTime у ринга. Конор Макгрегор выбыл на год.
Напомним, в июле Макгрегор потерпел поражение от Макса Холлоуэя техническим нокаутом уже в первом раунде.
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