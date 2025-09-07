Неудачный дебют. Бойца UFC вывезли из октагона на инвалидной коляске
Гарри Хардвик не смог подняться на ноги
32 минуты назад
Британский боец MMA Гарри Хардвик не смог самостоятельно покинуть октагон после жесткого нокаута в своем дебютном бою в UFC.
Боец попытался встать на ноги, но не смог перенести на них вес из-за полученных травм.
30-летнего Хардвика вывезли из октагона в инвалидном кресле после того, как его соперник Кауэ Фернандес обрушил серию сильных ударов ногами на турнире UFC в Париже.
