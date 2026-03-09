Нганну проведет бой под эгидой промоушена Джейка Пола
Бой состоится 16 мая
около 2 часов назад
Экс-чемпион UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну (18-3) проведет свой следующий поединок по правилам смешанных единоборств. Соперником камерунца станет бывший триумфатор регулярного сезона PFL Филипе Линс.
Бой запланирован на 16 мая в Лос-Анджелесе. Поединок состоится в рамках большого ивента от промоутерской компании Джейка Пола — Most Valuable Promotions (MVP).
Турнир отличается чрезвычайно мощным кардом.
В главном событии вечера зрители увидят легенд женских единоборств: первая чемпионка UFC Ронда Роузи вернется в октагон ради боя против звезды ММА и кино Джины Карано.
