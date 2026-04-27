Суркис: «Поздравляю Шахтер с чемпионством, но мы будем бороться до последнего»
В то же время он подчеркнул, что киевляне продолжают борьбу за итоговые места в таблице
27 минут назад
Президент киевского Динамо Игорь Суркис фактически признал победу донецкого Шахтера в текущем сезоне украинской Премьер-лиги. Глава столичного клуба сообщил, что уже успел поздравить коллег из лагеря главного конкурента. Слова приводит пресс-служба столичной команды.
Несмотря на это, Суркис заверил, что бело-синие не собираются досрочно прекращать борьбу и настраиваются на принципиальное противостояние с горняками в следующем туре.
Я ещё после матча Шахтёра против Зари поздравлял Сергея Палкина с тем, что они не упустят чемпионство... Поздравляю Шахтёр с чемпионством, а дальше мы увидим, кто какое место займёт. Мы будем бороться до последнего, расслабляться не собираемся. Я приглашаю болельщиков на наш матч против Шахтёра. Это будет очень яркая игра. Кто победит, тот и победит, но хочу, чтобы этот матч прошёл без судейских скандалов прежде всего.
Смотрите топовый футбол на MEGOGO. XSPORT – код предоставляет скидку -35% на покупку 3 месяцев подписки Оптимальная. Срок действия до 31.05