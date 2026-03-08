Владимир Кириченко

В ночь на 8 марта на шоу UFC 326 состоялся бой между бразильцем Чарльзом Оливейрой (37-11) и американцем Максом Холлоуэем (27-9) за титул BMF в легком дивизионе.

Победу в нем единогласным решением судей одержал бразилец – 50-45, 50-45, 50-45.

They said they were going to throw down 👇



[ #UFC326 | LIVE on @ParamountPlus ] pic.twitter.com/1rnxBv2w1O — UFC (@ufc) March 8, 2026

Для американца это была вторая защита после завоевания титула в бою против Джастина Гейджи в апреле 2024-го – в первом, который состоялся в июле 2025-го, он победил Дастина Порье единогласным решением.

