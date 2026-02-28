Бой в Белом доме: UFC официально представит детали события в ближайшие дни
Мероприятие планируют провести 14 июня
Глава UFC Дейна Уайт подтвердил амбициозные планы организации провести уникальное мероприятие на территории резиденции президента США. Подробности турнира, запланированного на 14 июня, будут обнародованы в ближайшие дни.
По предварительной информации, промоушен готов инвестировать в это мероприятие более $60 млн, что сделает его одним из самых дорогих в истории организации.
У меня будет больше информации для вас. Собственно, уже на этой неделе я должен анонсировать бой в Белом доме. Я сделаю это в ближайшие дни.
Президент UFC – о мероприятии в Белом доме: «Предложу Трампу сразу три варианта».
