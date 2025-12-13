Денис Седашов

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо поделился тем, какую поддержку получил после объявления о завершении карьеры в ММА.

По его словам, после заявления об уходе из спорта, ему поступило много теплых сообщений. Слова приводит Bloody Elbow на YouTube.

Да, меня поддержало очень много людей — Келли Слейтер, Майк Тайсон и другие. Все, с кем я поддерживаю дружеские отношения, написали мне, и я им искренне благодарен. Не ожидал, что настолько эмоционально восприму решение завершить карьеру в мире ММА, где тебя могут легко "съесть и выплюнуть". Но приятно удивился, насколько спокойно смог это принять. Генри Сехудо

Сехудо объявил о завершении карьеры после поражения на UFC 323.